В Грузии назвали срок выполнения рекомендаций ЕС для получения статуса кандидата
К июню власти Грузии выполнят все 12 рекомендаций Европейского союза (ЕС) для получения республикой статуса кандидата в члены объединения. Такой срок назвал генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает ТАСС.
По его словам, грузинское руководство тщательно подходит к выполнению соответствующих рекомендаций. «В конечном итоге все зависит от Евросоюза. Им решать, давать Грузии статус [кандидата в члены ЕС] или нет», — добавил Каладзе.
При этом он указал на то, что грузинская оппозиция не участвует в работе по выполнению рекомендаций, выразив мнение, что оппоненты действующей власти, напротив, препятствуют их реализации.
Ранее вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявлял, что власти республики хотят сохранить возобновленное авиасообщение с Россией, но при этом не желают терять поддержку Запада. Он также отметил, что страна нуждается в статусе кандидата в члены ЕС, который, по его мнению, она «справедливо заслужила».