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12:06, 23 мая 2023Бывший СССР

В Грузии захотели сохранить поддержку Запада и авиасообщение с Россией

Власти Грузии захотели сохранить поддержку Запада, несмотря на авиасообщение с Россией
Арчил Талаквадзе

Арчил Талаквадзе. Фото: Александр Имедашвили / Sputnik / РИА Новости

Власти Грузии хотят сохранить возобновленное недавно авиасообщение с Россией, но при этом не желают терять поддержку Запада, которую, как считают в Тбилиси, страна заслужила. Об этом заявил журналистам вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе, передает РИА Новости.

«Мы заботимся в первую очередь об интересах наших сограждан, поэтому для нас непонятны призывы оппозиции о введении санкций против грузинских граждан. Мы не планируем принимать такое решение (отказываться от прямых рейсов с РФ — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Талаквадзе.

При этом страна нуждается в поддержке со стороны США и Евросоюза, также ей необходим статус кандидата в члены ЕС, который она «справедливо заслужила», подчеркнул он. «Грузии это необходимо, чтобы наше сотрудничество и партнерство с Западом перешло на новый уровень», — сказал вице-спикер парламента.

16 мая заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель заявил, что у Вашингтона вызвало обеспокоенность возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией. По его мнению, «сейчас не время наращивать взаимодействие с Россией».

По мнению генсека правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе, Грузия до сих пор не получила статус кандидата в члены ЕС из-за отказа присоединиться к санкциям простив России.

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Алевтина Запольская
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