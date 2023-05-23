В Грузии захотели сохранить поддержку Запада и авиасообщение с Россией

Власти Грузии захотели сохранить поддержку Запада, несмотря на авиасообщение с Россией

Власти Грузии хотят сохранить возобновленное недавно авиасообщение с Россией, но при этом не желают терять поддержку Запада, которую, как считают в Тбилиси, страна заслужила. Об этом заявил журналистам вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе, передает РИА Новости.

«Мы заботимся в первую очередь об интересах наших сограждан, поэтому для нас непонятны призывы оппозиции о введении санкций против грузинских граждан. Мы не планируем принимать такое решение (отказываться от прямых рейсов с РФ — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Талаквадзе.

При этом страна нуждается в поддержке со стороны США и Евросоюза, также ей необходим статус кандидата в члены ЕС, который она «справедливо заслужила», подчеркнул он. «Грузии это необходимо, чтобы наше сотрудничество и партнерство с Западом перешло на новый уровень», — сказал вице-спикер парламента.

16 мая заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель заявил, что у Вашингтона вызвало обеспокоенность возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией. По его мнению, «сейчас не время наращивать взаимодействие с Россией».

По мнению генсека правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе, Грузия до сих пор не получила статус кандидата в члены ЕС из-за отказа присоединиться к санкциям простив России.