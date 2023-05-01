В Грузии заявили о невыдаче статуса кандидата в ЕС из-за позиции по России

Мэр Тбилиси: Грузии не выдали статус кандидата в ЕС из-за отказа от санкций против России

Грузии не выдали статус кандидата в Евросоюз (ЕС) из-за того, что власти страны отказались присоединяться к санкциям против России. Об этом заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, пишет «Грузия Online».

По мнению градоначальника, Брюссель принял политическое решение, и «общество хорошо поняло, почему это произошло».

«Власть Грузии для них представляет проблему, потому что не присоединяется к санкциям, не начинает войну, не открывает "второй фронт" в стране», — высказался о позиции республики Каладзе.

Мэр добавил, что власти тщательно работают над выполнением 12 рекомендаций, которые переданы Грузии для получения статуса кандидата.

26 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил надежду, что страна получит статус кандидата в члены ЕС до конца 2023 года, так как выполнила часть рекомендаций Еврокомиссии.