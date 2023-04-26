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02:39, 26 апреля 2023Бывший СССР

В Грузии понадеялись на получение статуса кандидата в члены ЕС до конца года

Премьер Грузии: страна надеется получить статус кандидата в члены ЕС до конца 2023 года
Ираклий Гарибашвили

Ираклий Гарибашвили. Фото: Christian Mang / Reuters

Грузия выполнила часть рекомендаций Еврокомиссии (ЕК) и надеется получить статус кандидата в члены Европейского союза (ЕС) до конца 2023 года. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Во вторник, 25 апреля, он встретился с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Главной темой разговора стал процесс вступления Грузии в Европейский союз (ЕС). Глава грузинского правительства рассказал Мишелю об усилиях страны по выполнению 12 рекомендаций ЕК. По его словам, большинство из них были выполнены.

Гарибашвили также отметил, что власти проводят постоянные консультации с институтами и странами-участницами ЕС, а также с Венецианской комиссией и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Он подчеркнул важность важность предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС по итогам года.

В марте Ираклий Гарибашвили провел встречу с представителями Службы внешнего действия (СВД) Евросоюза и Еврокомиссии в Тбилиси. Он обсудил с европейскими дипломатами процесс интеграции страны в ЕС. Отмечалось, что позднее в Тбилиси пройдет региональная конференция послов Евросоюза высокого уровня, которую организует представительство объединения.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что грузинские граждане не поймут второго отказа со стороны ЕС в предоставлении государству статуса кандидата в члены объединения.

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Марина Совина
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