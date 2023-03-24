Грузия заявила о непонимании возможного отказа в статусе кандидата в члены ЕС

Президент Грузии: граждане страны не поймут второго отказа в статусе кандидата в члены ЕС

Грузинские граждане не поймут второго отказа со стороны Европейского союза (ЕС) на предоставление государству статуса кандидата в члены объединения. Об этом заявила на встрече с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок президент Грузии Саломе Зурабишвили, ее слова цитирует пресс-служба.

«Как отметила президент Грузии на встрече во дворце Орбелиани, население Грузии не поймет второго отказа в связи со статусом кандидата в ЕС», — сказано в сообщении. Отмечается, что Зурабишвили и Бербок обсудили вопросы по процессу евроинтеграции Грузии.

Глава МИД ФРГ отметила, что находится в Грузии, потому что желает видеть страну частью Евросоюза. По ее словам, это поддерживает правительство Германии. Бербок подчеркнула, что грузинской стороне нужно продолжить реформы для получения статуса кандидата в ЕС.

14 марта премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел встречу с представителями Службы внешнего действия (СВД) Евросоюза и Еврокомиссии в Тбилиси. Он обсудил с европейскими дипломатами процесс интеграции страны в ЕС. Отмечалось, что позднее в Тбилиси пройдет региональная конференция послов Евросоюза высокого уровня, которую организует представительство объединения.