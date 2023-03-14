В Грузии обсудили с европейскими дипломатами процесс интеграции страны в ЕС

Премьер Грузии обсудил с европейскими дипломатами процесс интеграции республики в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел встречу с представителями Службы внешнего действия Европейского союза (СВД ЕС) и Еврокомиссии в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Во время встречи в неформальной обстановке премьер страны обсудил с европейскими дипломатами процесс интеграции Грузии в ЕС. Отмечается, что позднее в Тбилиси пройдет региональная конференция послов Евросоюза высокого уровня, которую организует представительство ЕС. В ней встрече примут участие представители высокого ранга СВД и Еврокомиссии, а также главы делегаций ЕС в странах Средней Азии, инициативы «Восточное партнерство», Турции и Австрии.

Ранее Гарибашвили заявлял, что власти Грузии делают все для того, чтобы республика могла получить статус кандидата в члены Евросоюза. При этом он подчеркнул, что страна заслуживает вступления в объединение.