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11:35, 14 марта 2023Бывший СССР

В Грузии обсудили с европейскими дипломатами процесс интеграции страны в ЕС

Премьер Грузии обсудил с европейскими дипломатами процесс интеграции республики в ЕС

Фото: Christian Mang / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел встречу с представителями Службы внешнего действия Европейского союза (СВД ЕС) и Еврокомиссии в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Во время встречи в неформальной обстановке премьер страны обсудил с европейскими дипломатами процесс интеграции Грузии в ЕС. Отмечается, что позднее в Тбилиси пройдет региональная конференция послов Евросоюза высокого уровня, которую организует представительство ЕС. В ней встрече примут участие представители высокого ранга СВД и Еврокомиссии, а также главы делегаций ЕС в странах Средней Азии, инициативы «Восточное партнерство», Турции и Австрии.

Ранее Гарибашвили заявлял, что власти Грузии делают все для того, чтобы республика могла получить статус кандидата в члены Евросоюза. При этом он подчеркнул, что страна заслуживает вступления в объединение.

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Алевтина Запольская
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