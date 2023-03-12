Премьер Грузии указал на заслуженный страной статус кандидата в члены ЕС

Премьер Грузии Гарибашвили: власти делают все, чтобы получить статус кандидата в члены ЕС

Власти Грузии делают все для того, чтобы получить статус кандидата в члены Европейского союза (ЕС). Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили в интервью телекомпании «Имеди».

По словам политика, Грузия заслуживает вступления в союз. «Если кто-то саботирует и хочет саботировать, так это эти деструктивные, анархистские силы», — высказался он.

9 марта сообщилось, что делегация ЕС в Грузии призвала власти продолжить проевропейские реформы в стране и поприветствовала отзыв законопроекта об иностранных агентах на фоне протестов. Дипломаты отметили, что реформы необходимо продолжить в соответствии с 12 приоритетами для Грузии, чтобы получить статус кандидата на членство в ЕС.

На прошедшем 23 июня саммите в Брюсселе главы европейских стран одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз. Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что для получения аналогичного статуса Грузии придется провести ряд реформ.