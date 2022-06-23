Украине и Молдавии предоставили статус кандидатов на вступление в ЕС

Саммит ЕС одобрил предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление

Главы европейских стран одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз (ЕС) на саммите, который прошел в Брюсселе 23 июня. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в своем Twitter.

Соглашение достигнуто Шарль Мишель Глава Евросовета

Помимо этого, Мишель рассказал, что саммит Евросоюза готов предоставить статус кандидата на вступление в союз Грузии. Однако для этого Тбилиси следует выполнить ряд условий, передает РИА Новости.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Украине, Молдавии и Грузии предстоит сделать «домашнюю работу» для того, чтобы перейти к следующему этапу интеграции в европейское сообщество. По ее словам, реформы необходимы, в первую очередь, самим странам, так как «это хорошо для их развития».

Украина и Молдавия назвали решение историческим

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение европейских лидеров и назвал этот момент «уникальным и историческим». Он также поблагодарил главу Евросовета Шарля Мишеля, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и всех лидеров европейских стран.

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Похожим образом на новость отреагировала и президент Молдавии Майя Санду. Она также назвала минувший день историческим для страны. «Без сомнений, это сильный сигнал поддержки наших граждан и европейского будущего Молдавии», — написала Санду, добавив, что Молдавия будет благодарна за помощь в продвижении на пути реформ.

Вице-премьер, глава МИД Молдавии Николай Попеску заявил, что решение стран ЕС открывает новую страницу в истории страны. По его словам, с нынешнего момента властям предстоит еще больше работы по реформированию Молдавии, искоренению коррупции, совершенствованию правосудия, а также реформированию экономики по европейским стандартам. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу поблагодарил Евросоюз за принятое решение, добавив, что страну ждет «долгий путь». «И мы как никогда полны решимости вернуться домой, в Европейский союз», — заключил он.

Макрон увидел в решении ЕС сигнал для России

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что признание европейской перспективы Украины, Молдавии и Грузии «является сильным сигналом по отношению к России в нынешнем геополитическом контексте». «Особенно с учетом решения о статусе кандидатов на вступление для Украины и Молдавии», — подчеркнул он.

При этом канцлер Австрии Карл Нехаммер не увидел в решении европейских стран втягивание в военный конфликт с Россией. По его мнению, такой позиции могут придерживаться некоторые австрийские граждане. «Считаю, что людям нужно обеспечить безопасность в этом вопросе», — добавил он.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что, приняв решение о предоставлении статуса кандидата, Евросоюз берет на себя ответственность за Украину. «Сегодня Украина видит, что может рассчитывать на Польшу как на эффективного союзника, такого, который после трех месяцев сложных дипломатических усилий добился своего», — отметил он, добавив, что «сегодня вся Европа с Украиной в ее борьбе за свободу».

Президент Румынии Клаус Йоханнис сказал, что политика расширения Евросоюза изменилась и получила новый импульс. Он также заверил, что Молдавия получит со стороны Румынии любую необходимую помощь. А премьер-министр Словакии Эдуард Хегер назвал решение ЕС «чрезвычайно радостным событием». По его мнению, тот факт, что Украина получила статус кандидата спустя всего несколько недель после первого предложения, говорит о новой динамике в деятельности Евросоюза.