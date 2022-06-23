Зеленский оценил предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

Зеленский назвал историческим предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский оценил предоставление стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС). Об этом он написал в своем Twitter.

Зеленский приветствовал решение европейских лидеров предоставить Украине статус кандидата и назвал этот момент «уникальным и историческим». Он также поблагодарил главу Евросовета Шарля Мишеля, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и всех лидеров европейских стран. «Будущее Украины в ЕС», — заключил президент.

23 июня Шарль Мишель подтвердил одобрение саммитом ЕС статуса кандидата в ЕС для Украины и Молдавии. Статус кандидата готовы предоставить и Грузии, но для этого страна должна выполнить ряд поставленных Евросоюзом условий.