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Зеленский оценил предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

Зеленский назвал историческим предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский оценил предоставление стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС). Об этом он написал в своем Twitter.

Зеленский приветствовал решение европейских лидеров предоставить Украине статус кандидата и назвал этот момент «уникальным и историческим». Он также поблагодарил главу Евросовета Шарля Мишеля, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и всех лидеров европейских стран. «Будущее Украины в ЕС», — заключил президент.

23 июня Шарль Мишель подтвердил одобрение саммитом ЕС статуса кандидата в ЕС для Украины и Молдавии. Статус кандидата готовы предоставить и Грузии, но для этого страна должна выполнить ряд поставленных Евросоюзом условий.

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Марина Совина
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