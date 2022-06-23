Глава Евросовета подтвердил одобрение статуса кандидата в ЕС для Украины

Глава Евросовета Мишель подтвердил одобрение саммитом ЕС статуса кандидата для Украины

Глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил одобрение саммитом ЕС статуса кандидата в ЕС для Украины и Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости.

Также, добавил он, лидеры стран ЕС готовы предоставить статус кандидата Грузии. Однако для этого Тбилиси должен будет выполнить ряд поставленных Евросоюзом условий.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев готов начать выполнять план Европейской комиссии по вступлению в Европейский союз. «Ждем зеленый свет, Украина заслужила статус кандидата», — отметил чиновник.