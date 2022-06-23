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Макрон назвал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС сигналом для России

Макрон назвал сигналом для России решение предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: The Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз (ЕС) сигналом для России. Его слова передает РИА Новости.

«Признание европейской перспективы Украины, Молдавии и Грузии является сильным сигналом по отношению к России в нынешнем геополитическом контексте», — заявил он. По словам Макрона, особенно это подчеркивает решение предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в ЕС.

23 июня Шарль Мишель подтвердил одобрение саммитом ЕС статуса кандидата в ЕС для Украины и Молдавии. Статус кандидата готовы предоставить и Грузии, но для этого страна должна выполнить ряд поставленных Евросоюзом условий.

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Марина Совина
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