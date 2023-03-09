Делегация ЕС в Грузии призвала продолжить проевропейские реформы

Делегация ЕС в Грузии призвала власти продолжить проевропейские реформы в стране

Делегация Европейского союза (ЕС) в Грузии призвала власти продолжить проевропейские реформы в стране и поприветствовала отзыв законопроекта об иностранных агентах на фоне протестов. Об этом представители Евросоюза сообщили в Twitter.

«Мы приветствуем объявление правящей партии об отзыве законопроекта об "иностранном влиянии". Мы призываем всех политических лидеров в Грузии возобновить проевропейские реформы», — говорится в заявлении. Делегация также отметила, что реформы необходимо продолжить всесторонним и конструктивным образом, а также в соответствии с 12 приоритетами для Грузии, чтобы получить статус кандидата ЕС.

Ранее оппозиционные грузинские партии отменили брифинг, на котором намеревались объявить о гражданском неповиновении властям страны. Накануне правящая партия Грузии «Грузинская мечта» и общественное движение «Сила народа» заявили, что отзывают закон об иностранных агентах после бурных протестов.