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11:40, 9 марта 2023Бывший СССР

Делегация ЕС в Грузии призвала продолжить проевропейские реформы

Делегация ЕС в Грузии призвала власти продолжить проевропейские реформы в стране

Фото: Михаил Егиков / ТАСС

Делегация Европейского союза (ЕС) в Грузии призвала власти продолжить проевропейские реформы в стране и поприветствовала отзыв законопроекта об иностранных агентах на фоне протестов. Об этом представители Евросоюза сообщили в Twitter.

«Мы приветствуем объявление правящей партии об отзыве законопроекта об "иностранном влиянии". Мы призываем всех политических лидеров в Грузии возобновить проевропейские реформы», — говорится в заявлении. Делегация также отметила, что реформы необходимо продолжить всесторонним и конструктивным образом, а также в соответствии с 12 приоритетами для Грузии, чтобы получить статус кандидата ЕС.

Ранее оппозиционные грузинские партии отменили брифинг, на котором намеревались объявить о гражданском неповиновении властям страны. Накануне правящая партия Грузии «Грузинская мечта» и общественное движение «Сила народа» заявили, что отзывают закон об иностранных агентах после бурных протестов.

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Кристина Есикова
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