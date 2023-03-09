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09:27, 9 марта 2023Бывший СССР

Из парламента Грузии отозвали закон об иноагентах

Правящая партия Грузии отозвала закон об иноагентах после бурных протестов

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Правящая партия Грузии заявила, что отзывает закон об иностранных агентах после бурных протестов. Об этом пишет Reuters.

Закон об иноагентах «О прозрачности иностранного влияния» был принят в первом чтении в грузинском парламенте. Его противники считают, что это прямое отклонение от прозападного курса и попытка не дать стране получить статус кандидата на вступление в Европейский союз. На улицах Тбилиси собрались сотни протестующих, они в том числе скандировали «Нет российскому закону».

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Елизавета Наумова
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