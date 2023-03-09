Из парламента Грузии отозвали закон об иноагентах

Правящая партия Грузии отозвала закон об иноагентах после бурных протестов

Правящая партия Грузии заявила, что отзывает закон об иностранных агентах после бурных протестов. Об этом пишет Reuters.

Закон об иноагентах «О прозрачности иностранного влияния» был принят в первом чтении в грузинском парламенте. Его противники считают, что это прямое отклонение от прозападного курса и попытка не дать стране получить статус кандидата на вступление в Европейский союз. На улицах Тбилиси собрались сотни протестующих, они в том числе скандировали «Нет российскому закону».