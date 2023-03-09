Грузинская оппозиция пошла на уступку властям

Оппозиция Грузии отменила брифинг, на котором хотела объявить о неповиновении властям

Оппозиционные грузинские партии отменили брифинг, на котором намеревались объявить о гражданском неповиновении властям страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление партии «Лело для Грузии».

«Брифинг оппозиции, запланированный на 11:00 (10:00 по московскому времени — прим. «Ленты.ру») на проспекте Руставели, 21 перед офисом Национал-демократической партии Грузии, отменен!» — говорится в сообщении.

Накануне правящая партия Грузии «Грузинская мечта» и общественное движение «Сила народа» заявили, что отзывают закон об иностранных агентах после бурных протестов.