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19:42, 31 мая 2023Бывший СССР

Руководство ЕС в ближайшее время посетит Грузию

Президент Грузии Зурабишвили сообщила о скором визите руководства ЕС в страну

Фото: Mostafa Meraji / Unsplash

В ближайшее время глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель Европарламента Роберта Метсола посетят Грузию. Об этом заявила президент страны Саломе Зурабишвили, передает ТАСС.

«Если эти три человека приезжают к нам в ближайшие месяцы, то это означает, что от Грузии не отказывались и видят, насколько она важная», — заявила Зурабишвили, подводя итоги своего рабочего визита в Брюссель.

Ранее генсек правящей партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Грузия будет действовать в интересах Евросоюза (ЕС) только тогда, когда станет членом объединения.

Он также отметил, что к июню власти страны планируют выполнить все все 12 рекомендаций ЕС для получения статуса кандидата в члены объединения. При этом Каладзе подчеркнул, что грузинская оппозиция в этом процессе не участвует и, напротив, мешает процессу.

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    Алевтина Запольская
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