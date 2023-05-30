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12:16, 30 мая 2023Бывший СССР

В Грузии объяснили нежелание действовать в интересах Евросоюза

Мэр Тбилиси заявил, что Грузия не будет действовать в интересах ЕС до получения членства

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Грузия будет действовать в собственных интересах до получения членства в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает его слова агентство РИА Новости.

«Грузия еще не является государством-членом Европейского союза. Мы независимая, суверенная страна, которая стремится в Европу и к европейской интеграции», — объяснил мэр Тбилиси.

Страна начнет принимать решения, которые «отвечают общим интересам» после получения статуса государства-члена Евросоюза, заявил Калазде, отвечая на замечания журналистов о нежелании Грузии прислушиваться к ЕС.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал стремление Украины в НАТО одной из причин конфликта с Россией, уточнив, что не хотел бы цитировать заявление российского правительства.

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    Алевтина Запольская
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