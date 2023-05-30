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11:18, 30 мая 2023Бывший СССР

В Грузии назвали причину конфликта Украины с Россией

Премьер Грузии Гарибашвили назвал стремление Украины в НАТО причиной конфликта с Россией

Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал стремление Украины в НАТО причиной конфликта с Россией, передает ТАСС.

«Я не хочу спекулировать и цитировать заявления российского правительства, но одной из причин было желание и стремление Украины стать членом НАТО, соответственно мы видим последствия», — сказал Гарибашвили.

Ранее глава правящей партии страны «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе рассказал, что украинские власти призывали страну открыть второй фронт против России. «Эта серьезная информация должна быть доведена и до наших международных партнеров», — заключил политик.

В марте Гарибашвили говорил о заговоре с попыткой «украинизировать» Грузию. Оценивая проходящие в стране митинги, премьер-министр задался вопросом, какой политической силе выгодно свержение власти во время сложнейшего кризиса.

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    Алевтина Запольская
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