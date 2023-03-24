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13:30, 24 марта 2023Бывший СССР

Премьер Грузии рассказал о попытках «украинизировать» страну

Премьер Грузии Гарибашвили заявил о заговоре с целью вовлечь страну в конфликт с Россией

Фото: Mike Segar / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал о заговоре с целью «украинизировать» страну и использовать ее в качестве второго фронта в конфликте против России. Заявление премьер-министра передает ТАСС.

Гарибашвили считает, что протесты в стране организуются для дестабилизации внутренней обстановки.

«Я хочу спросить у нашего общества, какой патриот или политическая сила, защищающая национальные интересы, пытается свергнуть и сменить власть, когда в нашем регионе сложнейший кризис?» — задался вопросом премьер.

Он также напомнил, что Грузия не является членом Евросоюза или НАТО и не имеет никаких гарантий безопасности.

6 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон «О прозрачности иностранного влияния», после чего в стране начались антиправительственные и антироссийские митинги.

Однако позже на митинг собрались грузины, поддерживающие ограничение иностранного влияния в стране и выступающие за дружеские отношения с Россией.

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Алевтина Запольская
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