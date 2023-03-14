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12:54, 14 марта 2023Бывший СССР

Тысячи грузинских консерваторов перекрыли центр Тбилиси и встали у парламента

Тысячи грузинских консерваторов начали митинг против западного влияния у здания парламента

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Участники и симпатизанты «Консервативного движения» Грузии прошли по проспекту Руставели в Тбилиси, перекрыв дорогу, и начали митинг у здания парламента республики, передает Telegram-канал Sputnik Грузия, прилагая видео происходящего.

Протестующие поддерживают курс властей страны на противодействие иностранному влиянию и выступают за нормализацию отношений с Россией. В настоящий момент демонстранты устанавливают сцену у здания законодательного органа Грузии.

Они также критикуют участников предыдущих митингов, которые выступали против принятия закона об иностранных агентов. Тогда митингующие добились отзыва документа из парламента.

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Алевтина Запольская
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