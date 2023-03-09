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22:15, 9 марта 2023Бывший СССР

Протестующие в Грузии выдвинули новый ультиматум властям

Протестующие в Грузии потребовали от властей ухода в отставку

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Протестующие в Грузии выдвинули новый ультиматум властям — они потребовали от них ухода в отставку. Об этом сообщает Telegram-канал IZ.RU.

По информации издания, демонстранты продолжают прибывать к месту митинга в Тбилиси.

6 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон «О прозрачности иностранного влияния». Инициатива предусматривает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус иноагентов, если более 20 процентов их доходов поступают из-за рубежа.

После этого на улицы Тбилиси вышли сотни несогласных с решением парламента, они скандировали в том числе «Нет российскому закону». Жители посчитали принятие законопроекта отклонением от прозападного курса страны. Позже власти его отозвали.

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Юлия Мискевич
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