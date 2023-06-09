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20:12, 9 июня 2023Бывший СССР

В Грузии заявили об ожидании получения статуса кандидата в члены ЕС

Премьер Гарибашвили заявил, что ожидает получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС

Фото: Goncalo Silva / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ожидает получения республикой статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС) к концу года. Его слова по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине передает пресс-служба грузинского правительства.

«На встрече Ираклий Гарибашвили представил Олафу Шольцу шаги, предпринятые Грузией на пути европейской интеграции. (…) Премьер-министр также рассказал о важности предоставления Грузии статуса члена Европейского союза и отметил, что Грузия ждет статуса кандидата в конце года», — заявили власти.

Гарибашвили отметил, что политическая и практическая поддержка государств ЕС имеет решающее значение для следующего этапа вступления Грузии в Евросоюз. Как он утверждает, Шольц всегда открыто поддерживает евроинтеграцию республики.

Ранее посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что к концу текущего года страна получит статус кандидата в члены объединения. Он призвал Тбилиси использовать оставшееся время для максимального прогресса в проведении реформ, добавив при этом, что из республики «поступают хорошие новости».

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    Кристина Есикова
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