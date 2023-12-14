Евросоюз принял решение начать переговоры о вступлении Украины

Глава Евросовета Мишель объявил о решении начать переговоры о вступлении Украины

Глава Евросовета Шарль Мишель объявил о решении начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом он заявил на странице в X.

Кроме того, Евросовет решил начать переговоры о членстве с Молдовой. Мишель добавил, что Евросоюз начнет переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной, как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства.

Он назвал этот шаг явным сигналом надежды для народов этих стран и для европейского континента.

Ранее Венгрия уведомила председателя Евросовета, что не поддержит начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. Премьер Венгрии Виктор Орбан отметил, что Будапешт пытаются подтолкнуть к согласию с этим решением, однако подобное развитие событий имело бы катастрофические последствия для его страны.