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20:38, 14 декабря 2023Мир

Евросоюз принял решение начать переговоры о вступлении Украины

Глава Евросовета Мишель объявил о решении начать переговоры о вступлении Украины
Шарль Мишель

Шарль Мишель. Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Евросовета Шарль Мишель объявил о решении начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом он заявил на странице в X.

Кроме того, Евросовет решил начать переговоры о членстве с Молдовой. Мишель добавил, что Евросоюз начнет переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной, как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства.

Он назвал этот шаг явным сигналом надежды для народов этих стран и для европейского континента.

Ранее Венгрия уведомила председателя Евросовета, что не поддержит начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. Премьер Венгрии Виктор Орбан отметил, что Будапешт пытаются подтолкнуть к согласию с этим решением, однако подобное развитие событий имело бы катастрофические последствия для его страны.

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      Семен Александров
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