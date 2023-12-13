Венгрия отказалась от переговоров о вступлении Украины в ЕС

Орбан: Венгрия не поддержит начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Венгрия уведомила председателя Евросовета Шарля Мишеля, что не поддержит начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз (ЕС), сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Орбан уточнил, что встретился с главой Евросовета в Брюсселе, куда он прибыл для участия в саммите ЕС. «Наша позиция ясна: мы не поддерживаем поспешное вступление Украины в ЕС», — подчеркнул он.

Также премьер опубликовал в соцсети видеообращение, отметив, что главной темой встречи глав государств-членов ЕС станет возможность вступления в сообщество Украины. Орбан отметил, что Будапешт пытаются подтолкнуть к согласию с этим решением. Он подчеркнул, что подобное развитие событий имело бы катастрофические последствия для Венгрии.

Ранее Орбан заявил, что не позволит ЕС совершить ошибку и начать переговоры с Украиной о вступлении.

