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12:33, 13 декабря 2023Мир

Орбан назвал ошибкой переговоры о вступлении Украины в ЕС

Орбан выступил против начала переговоров ЕС с Украиной и назвал их ошибкой

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не позволит Европейскому союзу (ЕС) совершить ошибку и начать переговоры с Украиной о вступлении. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Орбана, Украина не в том состоянии, чтобы начинать переговоры о вступлении, а планы ЕС продиктованы лишь краткосрочными соображениями.

«Евросоюз собирается совершить ужасную ошибку, которой надо помешать. Даже если двадцать шесть хотят ее совершить, только мы будем против», — заявил он.

Орбан посчитал, что протесты словацких и польских дальнобойщиков на границе с Украиной являются следствием недальновидности ЕС. Он также отметил, что до сих пор не просчитаны последствия вступления Украины для сельского хозяйства стран-членов объединения.

Ранее венгерский министр по делам ЕС Янош Бок заявил, что страна призывает отложить решение о переговорах по вступлению Украины в ЕС как минимум до июня 2024 года. По его словам, решение необходимо отложить до выборов в Европарламент, которые состоятся в июне.

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      Юрий Леонов
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