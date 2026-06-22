Назван возможный ответ Москвы на ультиматум Зеленского Лукашенко

Политолог Барынкин: Москва и Минск ответят на ультиматум Лукашенко в рамках обязательств

Москва и Минск ответят на ультиматум президента Украины Владимира Зеленского президенту Белоруссии Александру Лукашенко и дальнейшие угрозы Киева Минску в рамках соответствующих двусторонних обязательств. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений СПбГУ Артем Барынкин.

Самая настоящая логика самоубийцы. На данном этапе отчетливо просматривается движение по так называемой лестнице эскалации, предел чему будет положен в соответствии со взаимными обязательствами Минска и Москвы в области безопасности Артем Барынкин доцент факультета международных отношений СПбГУ

Барынкин предположил, что конечной целью ультиматума украинских властей является дестабилизация ситуации внутри Белоруссии и подрыв развития страны. Он подчеркнул, что Союзное государство России и Белоруссии является наиболее успешным интеграционным объединением на постсоветском пространстве. По мнению политолога, Киев при поддержке Запада может инициировать попытку переворота против Александра Лукашенко, аналогичную протестам после президентских выборов в республике 2020 года.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин не увидел смысла «втягиваться в конфликт» с Украиной и назвал заявления Киева провокациями. По словам главы белорусского Минобороны, Минск наблюдает за ситуацией и удерживает на границе «определенные силы», пусть и в минимальном объеме.