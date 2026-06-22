Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
21:57, 22 июня 2026Наука и техника

Литва разработает дрон-перехватчик за три миллиона евро

Минобороны Литвы выделило €3 млн на разработку дрона-перехватчика
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Минобороны Литвы выделило три миллиона евро на разработку дрона-перехватчика. Об этом сообщает в Telegram «Sputnik Литва».

Как поясняется в публикации, дрон необходим для «нейтрализации вражеских воздушных целей». Планируется, что в будущем он станет неотъемлемой частью литовской системы ПВО

Как отметил министр обороны Литвы Робертас Каунас, в ведомстве хотят, чтобы дроны-перехватчики «разрабатывались и производились» внутри страны.

«Таким образом, мы укрепляем не только противовоздушную оборону, но и компетенции, которые остаются в Литве, — это долгосрочные инвестиции в нашу собственную безопасность и нашу оборонную промышленность», — пояснил он.

Проект реализуется в два этапа. На первом планируется профинансировать до трех участников, которые разработают технологические прототипы, на втором — закупить пилотную партию у двух лучших из них.

В марте стало известно, что Латвия, Литва и Эстония разрешили пролет дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) через свою территорию для ударов по территории России.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предостерег Евросоюз от спешки в переговорах с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это логика самоубийцы». Зеленский пригрозил нанести удары по Белоруссии в ближайшие недели. Чего добивается президент Украины?

    В Польше назвали виновного в скандале с героизацией УПА

    Раскрыты подробности массированного налета ВСУ на российские регионы

    В МИД России высказались о скрытой повестке в сотрудничестве с Латинской Америкой

    Омбудсмен прокомментировала взрыв самодельного устройства в руках ребенка в Москве

    Захарова сравнила уровень русофобии в Европе и Третьем рейхе

    Поляки заявили о негативном отношении Зеленского к Варшаве

    Дубль Месси принес Аргентине победу над Австрией на чемпионате мира

    Назван возможный ответ Москвы на ультиматум Зеленского Лукашенко

    67-летняя Мадонна в микроюбке и чулках снялась для журнала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok