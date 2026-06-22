Литва разработает дрон-перехватчик за три миллиона евро

Минобороны Литвы выделило €3 млн на разработку дрона-перехватчика

Минобороны Литвы выделило три миллиона евро на разработку дрона-перехватчика. Об этом сообщает в Telegram «Sputnik Литва».

Как поясняется в публикации, дрон необходим для «нейтрализации вражеских воздушных целей». Планируется, что в будущем он станет неотъемлемой частью литовской системы ПВО

Как отметил министр обороны Литвы Робертас Каунас, в ведомстве хотят, чтобы дроны-перехватчики «разрабатывались и производились» внутри страны.

«Таким образом, мы укрепляем не только противовоздушную оборону, но и компетенции, которые остаются в Литве, — это долгосрочные инвестиции в нашу собственную безопасность и нашу оборонную промышленность», — пояснил он.

Проект реализуется в два этапа. На первом планируется профинансировать до трех участников, которые разработают технологические прототипы, на втором — закупить пилотную партию у двух лучших из них.

В марте стало известно, что Латвия, Литва и Эстония разрешили пролет дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) через свою территорию для ударов по территории России.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предостерег Евросоюз от спешки в переговорах с Россией.