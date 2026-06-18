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00:49, 19 июня 2026Бывший СССР

Президент Литвы предостерег Евросоюз от спешки в переговорах с Россией

Президент Литвы Науседа предостерег Евросоюз от спешки в переговорах с Россией
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Laia Ros / Reuters

Евросоюзу (ЕС) не стоит спешить в вопросе возобновления диалога с Россией. Об этом предостерег объединение президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Bloomberg.

«Я не думаю, что сейчас подходящее время для начала переговоров с [президентом РФ Владимиром] Путиным, потому что Путин не хочет видеть нас за столом переговоров», — заявил литовский лидер.

По его словам, российский президент понимает демонстрацию силы, поэтому испытывает уважение к Вашингтону. Однако Путин не питает аналогичных чувств к странам Евросоюза.

«Путин уважает силу. Путин уважает Соединенные Штаты», — заключил Науседа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал реальную цель Европы в переговорах по Украине. Он также указал на планы ЕС «подморозить» конфликт без устранения его первопричин и ввести военные контингенты на территорию республики.

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