18:13, 26 марта 2026

Стало известно о разрешении трех стран на пролет дронов ВСУ для ударов по России

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Латвия, Литва и Эстония разрешили пролет дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) через свою территорию для ударов по территории России. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Власти Литвы, Латвии и Эстонии официально открыли свое воздушное пространство украинским БПЛА — для атак на Петербург, Ленобласть и северо-запад России. Ранее пролеты разрешали кулуарно и единично, опасаясь ответной реакции», — говорится в сообщении.

По данным канала, украинские войска запускают дроны из Черниговской области. Отмечается, что через территорию России до северо-западных регионов беспилотникам пришлось бы лететь 850 километров. Такой маршрут авторы сообщения назвали практически нереальным.

При этом альтернативный маршрут пролегает через территории Польши и стран Прибалтики в облет Белоруссии. Такой путь позволит обойти защиту систем противовоздушной обороны (ПВО) в российских регионах и выйти в Финский залив.

Ранее два порта в Ленинградской области России попали под удары беспилотников. Первым 22 марта был атакован Приморск, а 25-го числа — порт в Усть-Луге. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтверждал пожары на объектах.

