Захарова: Руководство Европы по уровню русофобии превзошло Третий рейх

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что объединенное руководство Европы по уровню русофобии превзошло нацистскую Германию. Ее слова приводит РИА Новости.

В опубликованном МИД РФ докладе к научно-практической конференции «Советская дипломатия в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: уроки и выводы» Захарова сравнила уровень русофобии в Европе и Третьем рейхе. По ее мнению, у Москвы сейчас почти такой же противник, как и в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).

«Если посмотреть на Украину, то киевский режим уже адаптировал для своих воинских формирований нацистскую символику. Все внешние признаки налицо и полное ощущение дежавю», — сказала дипломат.

Ранее Захарова обвинила Германию в выплатах пособий бывшим гитлеровцам. По ее словам, немецкие власти отказываются направлять компенсации ленинградским блокадникам и защитникам города.