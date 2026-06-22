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22:17, 22 июня 2026Мир

Захарова сравнила уровень русофобии в Европе и Третьем рейхе

Захарова: Руководство Европы по уровню русофобии превзошло Третий рейх
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что объединенное руководство Европы по уровню русофобии превзошло нацистскую Германию. Ее слова приводит РИА Новости.

В опубликованном МИД РФ докладе к научно-практической конференции «Советская дипломатия в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: уроки и выводы» Захарова сравнила уровень русофобии в Европе и Третьем рейхе. По ее мнению, у Москвы сейчас почти такой же противник, как и в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).

«Если посмотреть на Украину, то киевский режим уже адаптировал для своих воинских формирований нацистскую символику. Все внешние признаки налицо и полное ощущение дежавю», — сказала дипломат.

Ранее Захарова обвинила Германию в выплатах пособий бывшим гитлеровцам. По ее словам, немецкие власти отказываются направлять компенсации ленинградским блокадникам и защитникам города.

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