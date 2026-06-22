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06:52, 22 июня 2026Мир

Захарова обвинила Германию в выплатах пособий бывшим гитлеровцам

Захарова: Германия десятилетия выплачивает соцпособия бывшим военнослужащим Третьего рейха
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Германия десятилетия выплачивает социальные пособия бывшим военнослужащим Третьего рейха и коллаборационистам. Об этом рассказала в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, немецкие власти отказываются направлять компенсации всем ленинградским блокадникам и защитникам города. Берлин платит только блокадникам-евреям, признавая их жертвами Холокоста.

«Такая дискриминация по национальному признаку шокирует на фоне выплачиваемых Германией уже многие десятилетия социальных пособий бывшим военнослужащим Третьего рейха, а также иностранным коллаборационистам гитлеровского режима», — посетовала Захарова.

Ранее президент Польша Кароль Навроцкий потребовал репараций от Германии. По его словам, процесс выплаты репараций может начаться с того, что Германия профинансирует вооружение для польской армии и восточного фланга НАТО из своего бюджета.

В МИД РФ ответили властям Польши на их требования к Москве выплатить репарации за потери во Второй мировой войне. Он назвал желания Варшавы политическими фантазиями и отметил, что подобные просьбы являются неадекватными.

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