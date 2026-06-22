Поляки заявили о негативном отношении Зеленского к Варшаве

Wirtualna Polska: Почти 60% поляков считают негативным отношение Зеленского к Варшаве

Почти 60 процентов поляков считают, что украинский лидер Владимир Зеленский плохо относится к Польше. Об этом говорится в опросе исследовательских центров United Survey и IBRIS по заказу портала Wirtualna Polska.

Согласно результатам опроса, 58,3 процента участников считают именно так. Еще 30,1 процента респондентов уверены, что Зеленский настроен по отношению к Польше благожелательно, тогда как 11,6 процента затруднились с ответом.

Опрос проводился с 12 по 14 июня с использованием телефонных интервью и онлайн-анкет. В исследовании приняли участие тысяча жителей Польши.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла. Это произошло, после того как украинский лидер присвоил одному из подразделений украинской армии имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). Вскоре Зеленский демонстративно избавился от награды, отослав ее по почте в Варшаву.