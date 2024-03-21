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02:52, 21 марта 2024Экономика

Ряд китайских банков перестали принимать платежи из России в юанях

«Известия»: крупные банки Китая перестали принимать платежи в юанях из России

Фото: Stringer / Reuters

Сразу несколько банков Китая стали возвращать клиентам поступающие из России платежи в юанях. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу компании «Первая Группа» Алексея Порошина.

В частности, китайскую валюту перестали принимать Ping An Bank и Bank of Ningbo. Также ограничения ввел ряд других банков, такие как DBS Bank, Great Wall West China Bank, China Zheshang Bank и другие. Как пояснил собеседник издания, китайские финансовые организации ужесточают требования из-за угрозы вторичных санкций США.

Отмечается, что до этого сообщалось о прекращении приема китайскими финорганизациями долларов из РФ.

Ранее сообщалось, что банки ОАЭ, Китая и Турции, опасаясь вторичных санкций, стали ограничивать переводы для компаний с «российским следом». Кроме того, все расчеты с РФ приостановил и Zhejiang Chouzhou Commercial Bank, главный для российских импортеров китайский банк.

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      Марина Совина
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