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12:32, 10 июля 2026Экономика

В России назвали ситуацию с поставкой топлива в аэропорты контролируемой

Глава Росавиации Ядров заверил в контроле над поставками авиакеросина в аэропорты
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Ситуация с поставками авиакеросина в аэропорты остается контролируемой, вопросом занимаются Минэнерго, Минтранс и другие ведомства. Об этом на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров, передает РИА Новости.

«Как вы видите, самолеты летают, расписание выполняется», — сказал чиновник журналистам.

Ранее правительство в связи с проблемами из-за внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) до 30 ноября запретило экспорт авиакеросина для стабилизации внутреннего топливного рынка.

На этом фоне СМИ сообщали, что Россия готовится импортировать партию авиакеросина из Японии объемом не менее 200 тысяч баррелей с перегрузкой у берегов Южной Кореи.

Москва не подтверждала такие планы, а спустя несколько дней японские власти объявили, что не дадут согласия на любой экспорт топлива в Россию, хоть напрямую, хоть через посредников. Министр экономики, торговли и промышленности Ресэй Акадзава объяснил запрет санкциями.

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