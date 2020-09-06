Власти Германии взяли Навального под максимальный контроль

Власти Германии взяли Алексея Навального под контроль и обеспечили ему максимально возможную безопасность во время его пребывания в стране. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, передает РИА Новости.

Такое решение было принято в связи с тем, что ситуация с блогером привлекла внимание всего мира. «Поэтому должны приниматься мероприятия по безопасности, чтобы Навальный выздоровел, чтобы не было помех, которые могут появиться с любой возможной стороны», — сказал он.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу Омска, 22 августа политика транспортировали в Германию. 2 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что данные исследований военных токсикологов не вызывают сомнений, что оппозиционера отравили ядом группы «Новичок».