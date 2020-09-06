Россия ответила на заявление МИД Германии по ситуации с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление своего немецкого коллеги Хайко Мааса по ситуации с Алексеем Навальным. По ее словам, нет уверенности в том, что в Берлине не ведут двойную игру. Комментарий размещен в воскресенье, 6 сентября, на странице Захаровой в Facebook.

Представитель министерства подчеркнула, что Германия до сих пор не передала ответ на запрос Генпрокуратуры России, который был направлен еще 27 августа.

«Где же эта "срочность", на которой Вы настаиваете? Ее очень не хватает именно немецкой стороне, судя по заявлениям профильного отдела в управлении юстиции Берлина, который только "изучает запрос, а решение об одобрении будет приниматься в случае необходимости по согласованию с компетентными федеральными органами"», — написала Захарова.

Она также не исключила, что Германия тормозит процесс расследования дела намеренно.