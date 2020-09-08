Германия оценила пользу санкций против России

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер оценил пользу санкций против России, которые могут ввести из-за ситуации с Алексеем Навальным. Его цитирует Reuters.

По мнению политика, Берлину стоит четко осознавать, чего он хочет добиться введением мер против Москвы. «Я не знаю ни одного случая, при котором такая страна, как Россия, изменила бы свое поведение после введения санкций», — заявил он.

Альтмайер охарактеризовал происшедшее с Навальным как трусливое покушение на российского гражданина в его же стране. Он призвал разобраться в обстоятельствах ситуации.

7 сентября представитель немецкой клиники «Шарите» заявил, что Навального вывели из комы, он реагирует на вербальные раздражители, но прогнозов по его состоянию врачи пока не дают.

В тот же день представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщал, что Меркель допускает смену отношения к «Северному потоку-2» и введение санкций против него из-за ситуации вокруг Навального. До этого канцлер утверждала, что проект является чисто экономическим и не связан с политикой.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа россиянина доставили в берлинскую клинику. Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что анализы не показали наличие каких-либо ядов в организме Навального. Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский утверждал, что у пациента нарушение углеводного баланса.

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