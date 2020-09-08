Оценены последствия для отношений России и Германии из-за дела Навального

Ситуация с Алексеем Навальным плохо скажется на отношениях России и Германии. Такую оценку дал в интервью «Ленте.ру» программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

По его словам, последствия дела Навального «вряд ли смертельно повредят» отношениям стран, однако все равно их изменят. В частности, у Германии и ЕС может поубавиться решимости препятствовать американским санкциям в отношении газопровода «Северный поток-2».

Тимофеев отметил, что немецкая сторона пока выдерживает паузу и не торопится портить отношения с Россией. Он также уверен, что канцлер Германии Ангела Меркель не настроена политизировать конфликт без веских оснований и будет действовать аккуратно.

7 сентября представитель немецкой клиники «Шарите» заявил, что Навального вывели из комы, он реагирует на вербальные раздражители, но прогнозов по его состоянию врачи пока не дают.

В тот же день представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщал, что Меркель допускает смену отношения к «Северному потоку-2» и введение санкций против него из-за ситуации вокруг Навального. До этого канцлер утверждала, что проект является чисто экономическим и не связан с политикой.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что анализы не показали наличие каких-либо ядов в организме Навального. Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский утверждал, что у пациента нарушение углеводного баланса.

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