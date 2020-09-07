Российский посол рассказал о вызове в британский МИД по поводу Навального

Во время встречи с главой британского МИД Томасом Дрю по поводу ситуации с Алексеем Навальным российский посол Андрей Келин заявил о недопустимости голословных обвинений и приверженности России международным соглашениям. Об этом со ссылкой на заявление МИД России сообщило РИА Новости.

В документе дипломатического ведомства говорится, что посол призвал не допускать «политизации вопроса, который носит сугубо медицинский и юридический характер». Дипломат заверил британскую сторону в том, что Россия заинтересовано в установлении всех фактов, связанных с произошедшим.

О вызове Келина в британский МИД, стало известно ранее 7 сентября.

Ранее немецкая клиника «Шарите» заявила, что Навального вывели из комы и он реагирует на вербальные раздражители. Прогнозов по его состоянию врачи пока не дают.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок».

Российские врачи утверждают, что анализы не показали наличие каких-либо ядов в организме Навального. Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский указывал, что у пациента нарушение углеводного баланса. Один из разработчиков «Новичка», российский ученый Леонид Ринк в свою очередь заявил, что выход Навального из комы лишь подтверждает тот факт, что его состояние не связано с попаданием в организм веществ из группы «Новичок».