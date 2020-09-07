Разработчик «Новичка» отреагировал на выход Навального из комы

Выход Алексея Навального из комы подтверждает тот факт, что его состояние не связано с попаданием в его организм веществ из группы «Новичок». Об этом заявил один из разработчиков «Новичка», российский ученый Леонид Ринк, передает РИА Новости.

«Я исключаю его отравление, потому что симптоматики нет. Но даже если бы использовалась концентрация в 400 раз меньше смертельной дозы, он бы вышел из комы, но миоз (сужение зрачка — прим. «Ленты.ру») был бы все равно. Здесь таких симптомов не было», — отреагировал Ринк.

Кроме того, ученый подчеркнул, что «Новичок» разрабатывался как полная альтернатива ядерному оружию, в связи с чем вещество имеет стопроцентную летальность.

Ранее главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что состояние Навального могло быть вызвано пятью причинами: диетами, алкоголем, стрессом, перегревом и даже пропуском завтрака. «Любые внешние факторы могли подтолкнуть к тому, что какое-то ухудшение началось внезапно. Даже банальное отсутствие завтрака», — подчеркнул врач.

2 сентября в правительстве ФРГ впервые рассказали, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок». Берлин призвал российское правительство отреагировать на эти данные. Москва же ждет ответа на запрос в немецкую прокуратуру. Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что в инциденте с российским блогером Алексея Навального нет криминала.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. В первые два дня ему оказывали помощь врачи местной больницы. 22 августа его транспортировали в клинику в Берлине.