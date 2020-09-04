В МВД не увидели криминала в ситуации с отравлением Навального

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что в ситуации с отравлением российского блогера Алексея Навального нет криминала. Его слова в пятницу, 4 сентября, приводит «Интерфакс».

«Откуда ему [криминалу] там быть? Мы не видим пока никаких оснований», — заявил министр внутренних дел.

Ранее, 2 сентября, власти Германии со ссылкой на военных токсикологов заявили, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом группы «Новичок». Берлин призвал российское правительство отреагировать на новые данные.

4 сентября посол России в Германии Сергей Нечаев ответил на обвинения Берлина, призвав до прояснения ситуации воздерживаться от оценок и полагаться только на факты. По его словам, все обвинения в адрес России о причастности к инциденту с Навальным абсолютно неуместны. Кроме того, Нечаев подчеркнул, что российские ведомства начали проводить необходимые проверки.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. В первые два дня ему оказывали помощь врачи местной больницы. 22 августа его транспортировали в клинику в Берлине.