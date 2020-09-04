Создатель «Новичка» опроверг отравление Навального боевым ядом

Российский блогер Алексей Навальный не мог быть отравлен боевыми отравляющими веществами группы «Новичок»: в противном случае его смерть была бы неизбежна. Об этом в пятницу, 4 сентября, в интервью «Ленте.ру» рассказал один из создателей «Новичка», доктор химических наук и биохимик Леонид Ринк.

«Это вещество ["Новичок"] проникает в организм, как угодно — с дыханием, через кожу, через слизистые. Для него нет разницы. Если бы вещество применялось против Навального, пострадали бы и другие — все, кто находился рядом с ним. При этом "Новичок" — вещество достаточно стойкое и сохраняет свои свойства в течение долгого времени», — сказал Ринк.

По мнению ученого, у Навального, если бы его отравили именно «Новичком», вначале был бы миоз (сужение зрачка), потом — резкое сокращение мышц.

«Но ничего этого не было. Он [Навальный] просто стал кричать, упал, потерял сознание и быстро впал в кому. А от "Новичка" умер бы за десять минут. Алексея не довезли бы до больницы, если бы в его организм попало такое вещество. А ведь до того, как Навальный встретился с врачами, прошло несколько часов», — отметил Ринк.

Ранее Ринк рассказал, что разработка боевых отравляющих веществ группы «Новичок» проводилась в конце 70-х годов для советской армии после того, как аналогичное химическое оружие появилось на вооружении США.

3 сентября главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев сообщил, что если бы состояние Навального было вызвано попаданием в его организм веществ из группы «Новичка», то сопровождающие его люди также бы пострадали.

2 сентября власти Германии со ссылкой на военных токсикологов заявили, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществам группы «Новичок». Берлин призвал российское правительство отреагировать на новые данные.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. Первые два дня ему оказывали помощь врачи местной больницы. 22 августа его транспортировали в клинику в Берлине.