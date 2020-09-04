Создатель «Новичка» раскрыл действие созданного для военных СССР яда

Действие «Новичка» такое же, как у других продуктов этого класса, в том числе, американского VX. Последствия попадания яда в организм в пятницу, 4 сентября, в интервью «Ленте.ру» раскрыл один из его создателей, доктор химических наук и биохимик Леонид Ринк.

Боевое отравляющее вещество, разработанное для советских военных, относится к судорожным ядам. «Все мышцы, начиная от глазных, поражаются довольно быстро, и наступает миоз (сужение зрачка — прим. "Ленты.ру"). Затем — судороги, паралич, прекращение дыхания и смерть», — объяснил Ринк.

Время смерти, по словам биохимика, зависит от того, как в организм попадет «Новичок». Быстрее всего — через легкие, медленнее — через кожу, но в любом случае смерть наступает максимум за десять минут.

Ранее Леонид Ринк заявил, что российский блогер Алексей Навальный не мог быть отравлен боевыми отравляющими веществами группы «Новичок»: в противном случае его смерть была бы неизбежна.

2 сентября власти Германии со ссылкой на военных токсикологов заявили, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом группы «Новичок». Берлин призвал российское правительство отреагировать на новые данные.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. Первые два дня ему оказывали помощь врачи местной больницы. 22 августа его транспортировали в клинику в Берлине.