В России перечислили пять возможных причин состояния Навального

Состояние Алексея Навального могло быть вызвано пятью причинами: диетами, алкоголем, стрессом, перегревом и даже пропуском завтрака. Об этом заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, передает РИА Новости.

«Любые внешние факторы могли подтолкнуть к тому, что какое-то ухудшение началось внезапно. Даже банальное отсутствие завтрака», — подчеркнул врач.

Кроме того, по словам Сабаева, проблемы со здоровьем у Навального существовали в течение 5-7 дней до госпитализации — «проблемы с пищеварением были, с питанием». Он подчеркнул, что в омскую больницу Навальный поступил с изменением обмена веществ, который уже был у пациента за несколько часов и даже дней до госпитализации. «Пациент использовал в своей практике в эти дни еще и диеты, что связано с похудением, снижением массы тела», — приводит слова врача ТАСС.

Также Сабаев отметил, что российские врачи привели в «практически нормальный диапазон» уровень сахара у Навального и приостановили процесс накопления кислых продуктов обмена веществ.

«Глубина комы у нас уменьшилась, к моменту отправки пациента в аэропорт глубина комы была 9 баллов, что свидетельствует о том, что неврологические проявления в нашей клинике, они стали потихоньку уходить», — заключил Сабаев, отметив, что после перевозки Навального в Германию омские врачи больше не получают сведений о его состоянии.

При этом ранее власти Германии со ссылкой на военных токсикологов заявили, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществам группы «Новичок». Берлин призвал российское правительство отреагировать на новые данные. Один из создателей «Новичка», доктор химических наук и биохимик Леонид Ринк заявил, что Навальный не мог быть отравлен боевыми отравляющими веществами группы «Новичок», поскольку в противном случае его смерть была бы неизбежна.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. Первые два дня ему оказывали помощь врачи местной больницы. 22 августа его транспортировали в клинику в Берлине.