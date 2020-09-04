СК передал для проверки дело Навального

Следственный комитет (СК) передал дело Алексея Навального для проверки в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Басманного суда Москвы.

«Суть письма сводится к тому, что обращение [юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади о совершении преступления в отношении Навального] передано для проверки в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте», — сказала судья Евгения Николаева. Жалобу Гимади на бездействие СК суд отклонил, уточняет агентство.

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте отказались комментировать «Интерфаксу» эту тему.

2 сентября власти Германии со ссылкой на военных токсикологов заявили, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществам группы «Новичок». Берлин призвал российское правительство отреагировать на новые данные. Один из создателей «Новичка», доктор химических наук и биохимик Леонид Ринк заявил, что Навальный не мог быть отравлен боевыми отравляющими веществами группы «Новичок», поскольку в противном случае его смерть была бы неизбежна.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. Первые два дня ему оказывали помощь врачи местной больницы. 22 августа его транспортировали в клинику в Берлине.