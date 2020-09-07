Британия вызвала российского посла в МИД из-за Навального

Посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин был вызван в британский МИД. Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб на своей странице в Twitter.

По его словам, дипломата вызвали в ведомство, чтобы «выразить глубокую озабоченность по поводу отравления Алексея Навального». «Применение запрещенного химического оружия совершенно неприемлемо, Россия должна провести полное и прозрачное расследование», — написал глава МИД.

Рааб добавил, что с облегчением узнал о том, что Навального вывели из комы. Он также понадеялся, что состояние россиянина продолжит улучшаться.

Ранее немецкая клиника «Шарите» заявила, что Навального вывели из комы, и он реагирует на вербальные раздражители. Прогнозов по его состоянию врачи пока не дают.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок».

Российские врачи утверждают, что анализы не показали наличие каких-либо ядов в организме Навального. Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский указывал, что у пациента нарушение углеводного баланса. Один из разработчиков «Новичка», российский ученый Леонид Ринк в свою очередь заявил, что выход Навального из комы лишь подтверждает тот факт, что его состояние не связано с попаданием в организм веществ из группы «Новичок».

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