В Германии посчитали ошибкой призывы остановить «Северный поток-2»

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст посчитал ошибкой призывы остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил в интервью RT.

По мнению Эрнста, «Сеоверный поток-2» должен обеспечить безопасность газоснабжения Европы. Поэтому приостанавливать строительство проекта — не в интересах европейских стран. По его мнению, подобный шаг может стать «ударом самим себе», так как в строительстве принимают участие многие компании Европы.

Ранее в сентябре власти Германии не исключили смену отношения к газопроводу «Северный поток-2» и введение санкций против него из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Но пока официальные власти эти события не связывают. При этом многие немецкие политики призывают канцлера Ангелу Меркель приостановить строительство газопровода или полностью отказаться от него.

Изначально экспортный газопровод «Северный поток-2» должны были сдать в эксплуатацию в конце 2019 года, однако сроки запуска пришлось перенести на год из-за введенных США ограничений.