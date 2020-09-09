«Северному потоку-2» нашли замену

Власти Польши готовы предложить Германии свою газовую инфраструктуру взамен строящегося газопровода «Северного потока-2», если ФРГ решит отказаться его использовать. О найденной альтернативе рассказал пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер, его слова приводит ТАСС.

«Сейчас нужно рассмотреть разные варианты, если говорить об энергетической безопасности», — подчеркивает он. По словам Мюллера, к этому вопросу нужно подходить всей Европой. Речь идет о газопроводе «Балтик пайп», он свяжет месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Завершить проект планируют к октябрю 2022 года.

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Ранее в сентябре власти Германии не исключили смену отношения к газопроводу «Северный поток-2» и введение санкций против него из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Но пока официальные власти эти события не связывают. При этом многие немецкие политики призывают канцлера Ангелу Меркель приостановить строительство газопровода или полностью отказаться от него. Например, с требованием двухлетнего моратория выступил кандидат на пост лидера правящей партии Германии «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц.

Изначально экспортный газопровод «Северный поток-2» должны были сдать в эксплуатацию в конце 2019 года, однако сроки запуска пришлось перенести на год из-за введенных США ограничений.