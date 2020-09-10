Россия отреагирует на угрозы Германии принять меры из-за Навального

Москва отреагирует на угрозы Берлина принять меры из-за ситуации с Алексеем Навальным, если ее угрозы воплотятся. Об этом рассказал постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин, его цитирует РИА Новости.

Он также отметил готовность России действовать в условиях задействованных Германией механизмов конвенции по запрету химического оружия.

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев считает, что ситуация с Навальным плохо скажется на отношениях между странами. Так, у Германии и ЕС может поубавиться решимости препятствовать американским санкциям в отношении газопровода «Северный поток-2».

7 сентября представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщал, что канцлер страны Ангела Меркель допускает смену отношения к «Северному потоку-2» и введение санкций против него из-за ситуации вокруг россиянина. До этого она утверждала, что проект является чисто экономическим и не связан с политикой.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что анализы не показали наличие каких-либо ядов в организме Навального. Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский утверждал, что у пациента нарушение углеводного баланса.

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