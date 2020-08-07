В Германии заявили о «непревзойденной дерзости» США

Письмо сенаторов США с угрозой санкций против компании Faehrhafen Sassnitz — оператора порта в городе Мукран — проявление «непревзойденной дерзости» в адрес Германии, требующее ответных мер. Об этом заявил глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст, сообщает ТАСС.

«Это послание невозможно превзойти по дерзости», — приводит агентство слова Эрнста. Он призвал правительство вызвать в связи с этим посла США, а также принять некие ответные меры.

«Поведение трех сенаторов показывает, что прежний протест правительства ФРГ против американских действий не действует», — подчеркнул политик. Он указал, что американская сторона уже напрямую угрожает экономике федеральной земли, где расположен порт.

Ранее стало известно, что американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон направили официальное предупреждение оператору немецкого порта Мукран, компании Faehrhafen Sassnitz, призвав ее прекратить поддержку проекта «Северный поток-2». Они пригрозили фирме, что если та продолжит участвовать в проекте, компанию ждет финансовое уничтожение.

Первые санкции против «Северного потока-2» США ввели в конце 2019 года. Ограничения предназначались для компаний, которые продали, сдали в лизинг или предоставили суда для прокладки труб. Чтобы не попасть под санкции, с Россией отказалась сотрудничать швейцарская компания Allseas, предоставлявшая трубоукладчик для строительства. В июле 2020 года палата представителей Конгресса США одобрила расширение санкций. Теперь они распространятся на компании, которые страхуют суда для укладки труб, если ограничения одобрят сенат и американский президент.