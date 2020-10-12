Кудрин рассказал о готовившемся на него покушении

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о покушении на его жизнь, готовившемся в середине 2000-х, когда он занимал пост министра финансов. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По его словам, история произошла в 2005-2006 годах. Тогда президент страны Владимир Путин приставил к нему сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО). Тем удалось получить подробный план покушения, содержащий место и обстоятельства готовившегося преступления. Уголовное дело заведено не было, поскольку покушение удалось предотвратить и никто не пострадал.

По одной из версий, мотивом покушения было то, что Кудрин отказал в льготах частной компании, которая в свое время получила ресурсы из государственного бюджета и должна была их возвращать. «Много лет до моего назначения в правительство отсрочка продлевалась, а я не стал этого делать», — сказал он. Кудрин добавил, что работа была рутинной и он никогда не встречался с представителями компании. «В тот момент мы пересматривали очень много решений, принятых в 1990-е годы предыдущими министрами, вице-премьерами. Принципиально зачищали старые хвосты, и я не мог предположить, что кто-то способен на крайние шаги», — сообщил он.

Кудрин добавил, что ситуация с готовившимся покушением и круглосуточная охрана вызывали у него обеспокоенность. Ему пришлось менять правила, привычки и образ жизни. В то время он проживал на государственной даче, и охрана находилась с ним круглосуточно. Однако после предотвращения преступления его убедили, что можно начать жить без оглядки.